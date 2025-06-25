Сергеев отказал «Спартаку» и близок к переходу в «Динамо» («СЭ»)
Иван Сергеев решил перейти в «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», форвард «Крыльев Советов» отклонил предложение «Спартака», сделав выбор в пользу бело-голубых. Сообщается, что Сергеев и «Динамо» близки к подписанию соглашения.
Ранее стало известно, что «Спартак» предложил за Сергеева 400 млн рублей, а «Динамо» – 300 млн рублей.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сергеев отметился 9 голами и 2 ассистами в 26 матчах в составе «Крыльев Советов». Подробную статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь.
Ювентус
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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