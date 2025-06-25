Сергеев отказал «Спартаку» и близок к переходу в «Динамо» («СЭ»)

Иван Сергеев решил перейти в «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», форвард «Крыльев Советов » отклонил предложение «Спартака», сделав выбор в пользу бело-голубых. Сообщается, что Сергеев и «Динамо» близки к подписанию соглашения.

Ранее стало известно , что «Спартак » предложил за Сергеева 400 млн рублей, а «Динамо » – 300 млн рублей.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сергеев отметился 9 голами и 2 ассистами в 26 матчах в составе «Крыльев Советов». Подробную статистику 30-летнего нападающего можно найти здесь .