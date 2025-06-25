«Зенит» – самая популярная команда в России по итогам исследования Спортса” и Signal. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Барса» – 4-я, Team Spirit – 5-я, «Реал» – 6-й, «Авангард» – 9-й

«Зенит» назван самой популярной командой России.

Спортс” и агентство Signal (part of ONY) представили результаты опроса о самых интересных командах в России. Рейтинг возглавил футбольный «Зенит». Подробнее об исследовании – в статье Спортса”.

Топ-10 самых популярных команд в стране выглядит так:

1. «Зенит» (Футбол);

2. «Спартак» (Футбол);

3. ЦСКА (Футбол);

4. «Барселона» (Футбол);

5. Team Spirit (Киберспорт);

6. «Реал Мадрид» (Футбол);

7. «Локомотив» (Футбол);

8. «Краснодар» (Футбол);

9. «Авангард» (Хоккей);

10. «Трактор» (Хоккей).

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