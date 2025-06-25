На шоу Загитовой «Ассоль» продано 43% билетов на сумму 15,8 млн рублей. Премьера – 27 июня

На шоу Загитовой «Ассоль» продано 6,5 тысяч билетов на 16 млн рублей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 (одно шоу) и 28 июня (два шоу). Два показа, которые планировалось провести 29 июня, отменены.

По данным «Спорт-Экспресса», за два дня до премьерного показа на шоу продано чуть больше 6500 билетов общей стоимостью 15,8 миллиона рублей.

На отмененные шоу продали порядка 500 билетов, они будут действовать на шоу 28-го числа.

Вместимость Ледового дворца на шоу «Ассоль» – около 5 тысяч мест. Таким образом, на три показа шоу продано около 43 процентов билетов.

Также, по информации «СЭ», помимо билетов в открытой продаже, реализуются приглашения и билеты с 50-процентной скидкой для бюджетников.

Однако в свободной продаже остался лишь 3141 билет (1561 – на шоу 27 июня, 738 и 842 – на шоу 28 июня).

Будет ли солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились – билеты скупают секторами