Саутгейт получил рыцарский титул. Экс-тренера сборной Англии посвятил принц Уильям в Виндзорском замке

Гарет Саутгейт официально посвящен в рыцари.

Бывший главный тренер сборной Англии был включен в список награжденных , утвержденный королем Великобритании Карлом III в преддверии Нового года. 54-летний специалист официально получил титул сегодня – его посвятил в рыцари принц Уильям в Виндзорском замке.

Саутгейт стал четвертым тренером сборной Англии, посвященным в рыцари. Ранее этого звания удостаивались Уолтер Уинтерботтом, Альф Рамси и Бобби Робсон.

Гарет возглавлял сборную Англии на протяжении 8 лет. После завершения Евро-2024, на котором англичане заняли 2-е место, он ушел в отставку.

Под его руководством команда заняла 4-е место на ЧМ-2018 в России, а также дважды дошла до финала чемпионата Европы – впервые в 2021 году (турнир был зачтен как Евро-2020).

В 102 матчах при Саутгейте англичане одержали 61 победу, 24 раза сыграли вничью и потерпели 17 поражений.