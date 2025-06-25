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Ветеран СВО Роман Гришин стал руководителем Центра спортивной подготовки сборных команд России

Ветеран СВО Гришин стал главой Центра спортивной подготовки сборных России.

Предыдущий руководитель ЦСП Георгий Брюсов сегодня по собственному желанию покинул пост.

«Сегодня принял решение назначить кавалера ордена Мужества, гвардии майора, героя СВО, заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Романа Гришина на новую должность в системе Минспорта – руководителя Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Я благодарен Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за то, что мне выпала честь быть наставником Романа Гришина в программе «Время героев».

В период учебы и практики в Минспорте летом прошлого года он проявил себя как целеустремленный и деловой человек с хорошими задатками руководителя. В результате в 2024 году он получил назначение на должность замдиректора ФЦПСР по развитию инновационных видов спорта.

За минувший год он заметно усилил свои компетенции, зарекомендовал себя как грамотный управленец и проявил стремление расти по карьерной лестнице.

Завтра Роман Гришин приступает к новой работе – директора ЦСП. Его задача обеспечить сборные команды России всем необходимым: от авиабилетов до экипировки. ЦСП – большая организация в экосистеме Минспорта, ее ежегодный бюджет составляет не менее 12 млрд рублей.

Напомню, что члены всех сборных команд России, все тренерские штабы – сотрудники ЦСП, их работодатель российское государство в лице Минспорта.

Благодарю уходящего директора ЦСП Георгия Брюсова за работу и желаю ему успеха на новом месте работы», – написал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Центр спортивной подготовки
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