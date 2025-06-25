Журова про отъезд Могильного в НХЛ: «Потом вернулся, все осознал. В православии так устроено – если человек покаялся, прощают. Это Фетисов все сделал по закону, а Могильный был молод»

Светлана Журова высказалась о включении Александра Могильного в Зал славы.

Ранее стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы. В 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира Швеции и уехал в США, за что его обвиняли в предательстве.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года.

«Можно только порадоваться еще раз и отметить, что в НХЛ с уважением относятся к нашим хоккеистам, если у них есть такие заслуги. Поэтому они в любом случае не ведут себя предвзято: если человек этого достоин, то его вводят в Зал славы НХЛ.

В те времена (в момент отъезда Могильного) у нас, к сожалению, были другие реалии. Но он ведь тогда прославлял в НХЛ советский хоккей и потом же вернулся в Россию. Если бы человек сделал это осознанно, то это одно дело. А Могильный ведь был молодым игроком и поддался каким-то соблазнам.

Я не то что бы оправдываю его, но ведь потом он все осознал. У нас в России многое устроено так, в том числе и в православии – если человек покаялся, то его всегда прощают. Тем более что он никого не убил и не сделал ничего смертельного. И давайте говорить честно, он ведь уезжал в очень непростой для страны период.

Это ведь Вячеслав Фетисов все сделал честно и по закону. А Могильный был молод и не имел таких компетенций. Видимо, он не знал, что можно немного подождать и все сделать по закону», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.