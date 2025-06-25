Сегодня состоится первый раунд драфта НБА-2025
Сегодня в Бруклине стартует драфт НБА 2025 года.
Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине, Нью-Йорк, пройдет первый раунд 79-го драфта НБА. Начало – в 3.00 по московскому времени.
Первый выбор будет сделан «Далласом», который выиграл лотерею драфта, несмотря на вероятность победы всего 1,8%.
Первый раунд драфта НБА-2025:
1. «Даллас»
2. «Сан-Антонио»
3. «Филадельфия»
4. «Шарлотт»
5. «Юта»
6. «Вашингтон»
7. «Новый Орлеан»
8. «Бруклин»
9. «Торонто»
10. «Финикс»
11. «Портленд»
12. «Чикаго»
13. «Атланта»
14. «Сан-Антонио»
15. «Оклахома»
16. «Мемфис»
17. «Миннесота»
18. «Вашингтон»
19. «Бруклин»
20. «Майами»
21. «Юта»
22. «Бруклин»
23. «Новый Орлеан»
24. «Оклахома»
25. «Орландо»
26. «Бруклин»
27. «Бруклин»
28. «Бостон»
29. «Финикс»
30. «Клипперс»
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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