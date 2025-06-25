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Сегодня состоится первый раунд драфта НБА-2025

Сегодня в Бруклине стартует драфт НБА 2025 года.

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине, Нью-Йорк, пройдет первый раунд 79-го драфта НБА. Начало – в 3.00 по московскому времени.

Первый выбор будет сделан «Далласом», который выиграл лотерею драфта, несмотря на вероятность победы всего 1,8%.

Первый раунд драфта НБА-2025:

1. «Даллас»

2. «Сан-Антонио»

3. «Филадельфия»

4. «Шарлотт»

5. «Юта»

6. «Вашингтон»

7. «Новый Орлеан»

8. «Бруклин»

9. «Торонто»

10. «Финикс»

11. «Портленд»

12. «Чикаго»

13. «Атланта»

14. «Сан-Антонио»

15. «Оклахома»

16. «Мемфис»

17. «Миннесота»

18. «Вашингтон»

19. «Бруклин»

20. «Майами»

21. «Юта»

22. «Бруклин»

23. «Новый Орлеан»

24. «Оклахома»

25. «Орландо»

26. «Бруклин»

27. «Бруклин»

28. «Бостон»

29. «Финикс»

30. «Клипперс»

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?154 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
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