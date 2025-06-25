«Эдмонтон» освободил 5,125 млн долларов в платежке после обмена Кэйна и вернул 117-й пик на драфте-2025, отданный за Подколзина. «Ванкувер» заплатит форварду 4 млн за последний год контракта

«Эдмонтон» освободил 5,125 млн под потолком зарплат после обмена Эвандера Кэйна.

Сегодня стало известно об обмене 33-летнего канадского форварда в «Ванкувер ». «Ойлерс» получили 117-й выбор на предстоящем драфте НХЛ . Отметим, что этот пик «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу» в августе 2024 года в обмен на Василия Подколзина.

«Кэнакс» взяли на себя зарплату Кэйна за последний год контракт в размере 4 млн долларов.

Таким образом, «Ойлерс» разгружают платежную ведомость перед вступающим в силу новым контрактом Леона Драйзайтля и предстоящим повышением зарплаты Эвана Бушара .