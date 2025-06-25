«Эдмонтон» обменял Кэйна в «Ванкувер» на выбор в 4-м раунде драфта-2025
Эвандер Кэйн перешел из «Эдмонтона» в «Ванкувер» в результате обмена.
Взамен «Ойлерс» получили выбор в 4-м раунде драфта 2025 года.
Кроме того, «Ванкувер» полностью берет на себя оставшуюся часть контракта игрока – 5,125 млн долларов.
Большую часть сезона-2024/25 Кэйн провел в списке долгосрочно травмированных (LTIR) и не играл в регулярке.
В плей-офф на счету 33-летнего канадского нападающего 12 (6+6) очков в 21 матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports Illustrated
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