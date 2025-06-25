Ольга Смородская: «У «Зенита» есть шансы стать новой народной командой, так как «Спартак» на дне. Одно чемпионство за 25 лет, а сколько денег вкладывают – смешно»

Ольга Смородская заявила, что у «Зенита» есть шанс стать новой народной командой.

«В России два самых популярных клуба – «Спартак» и «Зенит », но я отдаю предпочтение красно-белым – они все-таки народная команда. Спартачи очень любят свой клуб, проявляют к нему любовь по всей стране, они даже в Питере есть.

На века ничего не бывает, поэтому у «Зенита» есть шансы стать новой народной командой, так как «Спартак » сейчас на дне. Надеюсь, красно-белые поднимутся и начнут наконец-то забивать, побеждать.

То место, которое занимают спартаковцы каждый сезон, – это смешно, они не должны быть там. Четвертые и пятые места – это вообще что такое? Сколько у них чемпионств? Одно за 25 лет? Это много, вы считаете? Это ничего! А вспомните, сколько денег они вкладывают», – сказала экс-президент «Локомотива».