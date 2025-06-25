ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова: «Спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание Кубка России и бронзовых медалей РПЛ!»

ЦСКА объявил об уходе Миралема Пьянича и Рифата Жемалетдинова.

«Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов покидают ПФК ЦСКА ⚡️.

Мы благодарим Миру и Рифата за прошедший сезон в составе красно-синих 🔴🔵.

За нашу команду Пьянич провел 25 матчей, отдав 3 голевые передачи, на счету Жемалетдинова – 29 игр, 2 гола и 4 голевые передачи.

Парни, спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание FONBET Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России! 🙏» – говорится в сообщении ЦСКА.