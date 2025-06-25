Национальный суд Испании оставил в силе штраф Рубиалесу по делу о поцелуе с Эрмосо. Апелляции сторон отклонены

Суд оставил в силе приговор Луису Рубиалесу по делу о поцелуе.

Напомним, в феврале прошел суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), поцеловавшим в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

Стороны обжаловали этот вердикт: Эрмосо требовала приговорить Рубиалеса, а также бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильду и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверу к 1,5 года тюрьмы, а Луис хотел добиться отмены штрафа.

Национальный суд Испании принял решение оставить изначальный приговор в силе. Апелляции обеих сторон были отклонены.