«Боруссия» выиграла группу F на клубном ЧМ. «Флуминенсе» вышел в плей-офф со 2-го места
«Боруссия» Дортмунд и «Флуминенсе» вышли в плей-офф клубного чемпионата мира.
В 3-м туре группового этапа турнира дортмундцы обыграли «Ульсан ХД» (1:0) и вышли из группы F с первого места, набрав 7 очков.
Вторым в группе финишировал «Флуминенсе», набравший 5 очков в 3 турах – в финальном матче группового этапа бразильская команда сыграла вничью с «Мамелоди Сандаунз» (0:0).
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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