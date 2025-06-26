«Боруссия» выиграла группу F на клубном ЧМ. «Флуминенсе» вышел в плей-офф со 2-го места

«Боруссия» Дортмунд и «Флуминенсе» вышли в плей-офф клубного чемпионата мира.

В 3-м туре группового этапа турнира дортмундцы обыграли «Ульсан ХД » (1:0) и вышли из группы F с первого места, набрав 7 очков.

Вторым в группе финишировал «Флуминенсе », набравший 5 очков в 3 турах – в финальном матче группового этапа бразильская команда сыграла вничью с «Мамелоди Сандаунз» (0:0).