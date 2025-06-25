Войнов вернулся в «Авангард». Контракт – на год

Вячеслав Войнов вернулся в «Авангард».

Омский клуб заключил с защитником контракт сроком на один год.

35-летний игрок провел прошлый сезон в «Торпедо ». В регулярном чемпионате-2024/2025 Вячеслав Войнов провел 49 игр и набрал 22 (6+16) очка при полезности «+5». В плей-офф он сыграл 4 матча и забил 1 гол при полезности «-3».

Войнов уже играл за «Авангард » в сезоне-2019/20.