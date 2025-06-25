Степашин о возвращении России: «Как только закончится СВО – сразу допустят. При Сталине было время, когда мы играли только с басками. Потом начали со всеми – и здорово»
С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
– С вашим огромным политическим опытом верите, что наш футбол могут вернуть на международную арену в ближайшие два-три года?
– Все зависит от завершения специальной военной операции. Как только она закончится, я убежден, что нас сразу допустят.
– Британские, норвежские и прочие клубы будут играть как миленькие?
– Успокоятся. У нас уже было время, когда мы играли только с басками – в Советском Союзе при Сталине. Ничего, потом начали играть со всеми. И играть здорово, кстати.
Первые чемпионы Европы, на всякий случай. В Париже победили Югославию, – сказал член совета директоров «Динамо», ранее занимавший должности главы правительства РФ и Счетной палаты.