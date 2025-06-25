«ПСЖ» рассматривает продажу или аренду Сафонова. Решение зависит от переговоров с Доннаруммой (Sport24)

Будущее Матвея Сафонова в «ПСЖ» под вопросом.

По информации Sport24, в парижском клубе не готовы принимать окончательное решение по российскому вратарю до завершения переговоров о продлении контракта с Джанлуиджи Доннаруммой .

«Если договориться не удастся, он может рассмотреть вариант возвращения в Серию А. В случае его ухода «ПСЖ» может активизироваться на трансферном рынке в поисках нового основного вратаря – и тогда судьба Сафонова снова окажется в подвешенном состоянии.

На данный момент рассматриваются варианты как продажи российского вратаря, так и его возможной аренды. Окончательное решение будет зависеть от исхода переговоров с Доннаруммой и общей трансферной стратегии клуба этим летом», – сообщил источник, близкий к французскому клубу.

Отмечается, что в «ПСЖ» также обсуждали риск возможного конфликта в коллективе в случае, если в клуб перейдет украинец Илья Забарный , а Сафонов останется.

Россиянин перешел в «ПСЖ » летом прошлого года года из «Краснодара». В дебютном сезоне Лиги 1 Сафонов сыграл в 10 матчах, из которых три на ноль.