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«ПСЖ» рассматривает продажу или аренду Сафонова. Решение зависит от переговоров с Доннаруммой (Sport24)

Будущее Матвея Сафонова в «ПСЖ» под вопросом.

По информации Sport24, в парижском клубе не готовы принимать окончательное решение по российскому вратарю до завершения переговоров о продлении контракта с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Если договориться не удастся, он может рассмотреть вариант возвращения в Серию А. В случае его ухода «ПСЖ» может активизироваться на трансферном рынке в поисках нового основного вратаря – и тогда судьба Сафонова снова окажется в подвешенном состоянии.

На данный момент рассматриваются варианты как продажи российского вратаря, так и его возможной аренды. Окончательное решение будет зависеть от исхода переговоров с Доннаруммой и общей трансферной стратегии клуба этим летом», – сообщил источник, близкий к французскому клубу. 

Отмечается, что в «ПСЖ» также обсуждали риск возможного конфликта в коллективе в случае, если в клуб перейдет украинец Илья Забарный, а Сафонов останется.

Россиянин перешел в «ПСЖ» летом прошлого года года из «Краснодара». В дебютном сезоне Лиги 1 Сафонов сыграл в 10 матчах, из которых три на ноль.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoМатвей Сафонов
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoпремьер-лига Россия
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoИлья Забарный
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