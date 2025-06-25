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«Атлетик» попросит RFEF и Ла Лигу заблокировать трансфер Уильямса в «Барсу», пока каталонцы не вернутся к правилу «1 к 1» (Cadena SER)

«Атлетик» может помешать «Барселоне» подписать Нико Уильямса.

Ранее сообщалось, что каталонцы планируют выплатить 62 млн евро отступных за 22-летнего вингера 1 или 2 июля, чтобы расходы пришлись на следующий финансовый год.

По информации Cadena SER, президент «Атлетика» Йон Уриарте и гендиректор Йон Берасатеги, находящиеся в Мадриде по вопросам, связанным с женской лигой Испании, намерены уведомить Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о необходимости провести аудит всех финансовых операций «Барселоны».

В «Атлетике» предполагают, что «Барселона» по-прежнему испытывает проблемы с соблюдением финансовых правил. Клуб из Бильбао хочет, чтобы лига и федерация убедились, что сине-гранатовые не смогут подписать Уильямса, пока не вернутся к правилу «1 к 1».

Отмечается, что «Атлетик» готов к прямой конфронтации с «Барселоной». Уильямс через своего агента уже сообщил о желании перейти в каталонский клуб, однако при продлении контракта в прошлом году «Атлетик» не обещал вингеру облегчить его уход.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
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logoЛа Лига
Федерация футбола Испании
финансовый фэйр-плей
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