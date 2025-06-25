  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ротен о Месси в «ПСЖ»: «Даже его игра была хренью. Он гений, но ходил пешком, самоотдачи не хватало – все это видели. У тех, кто молчит об этом, просто нет яиц»
81

Ротен о Месси в «ПСЖ»: «Даже его игра была хренью. Он гений, но ходил пешком, самоотдачи не хватало – все это видели. У тех, кто молчит об этом, просто нет яиц»

Жером Ротен раскритиковал игру Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Даже его игра была хренью. Я видел все матчи Месси на «Парк де Пренс», ни одного не пропустил. Но когда я увидел, как он ходит пешком...

Конечно, когда мяч у его ног, огни загораются, и стадион озаряется, потому что этот парень – гений. Но ему не хватало самоотдачи в играх за «ПСЖ», все это видели.

А у тех, кто молчит об этом, потому что это Месси, просто нет яиц», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен.

Мостовые разных стран: Кассано, Ротен, Ван дер Варт и другие трэш-эксперты. Путеводитель

Что теперь будет с «Торпедо»?17067 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMC Sport
logoЖером Ротен
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
Парк-де-Пренс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротен о Месси: «Его история про то, что его семья была несчастна, – знаете, где они жили? В доме на 500 м², защищенные от всех, с частной школой для детей. Думаете, его там беспокоили?»
128вчера, 22:07
Ротен о Месси: «Лучший игрок в истории, возможно. Его левая нога стоит двух Зиданов. Но он издевался над «ПСЖ», хотя парижане его спасли. Лео никого не уважал, особенно французов»
72вчера, 21:29
Ротен об игре «ПСЖ» с «Интер Майами»: «Пусть болельщики принесут свистки, которые купили для Олимпиады, чтобы освистать Месси и Аргентину, а тот зассал и не приехал»
59вчера, 19:50
Главные новости
«Байер» готов отпустить Джаку в «Милан» за 8-10 млн евро (Джанлука Ди Марцио)
2 минуты назад
«ПСЖ» рассматривает продажу или аренду Сафонова. Решение зависит от переговоров с Доннаруммой (Sport24)
1111 минут назад
Орещук о «Спартаке»: «Даже за 100 млн не пойду туда работать – я армеец по духу. Есть принципы»
1017 минут назад
Вы начинаете каждый день с комментариев Спортса’‘. Сможете доказать это, пройдя тест?
19 минут назадТесты и игры
Пиоли уволен из «Аль-Насра». Тренер возглавил команду в сентябре 2024-го и не выиграл ни одного трофея
821 минуту назад
Зухзух не перейдет в «Краснодар». С хавбеком «Рабата» не договорились об условиях контракта («СЭ»)
1629 минут назад
Баслер о Сане в «Галатасарае»: «Он выбрал деньги, это показывает его характер. Лерой не должен больше вызываться в сборную, в Турции не будет серьезной конкуренции»
729 минут назад
ФИФА начала расследование в отношении Кабраля. Защитник «Пачуки», возможно, оскорбил Рюдигера на почве расизма
431 минуту назад
Лаллана завершил карьеру в 37 лет. Хавбек выиграл АПЛ и ЛЧ с «Ливерпулем» и провел 283 матча за «Саутгемптон»
743 минуты назад
Мхитарян о чтении: «Заканчиваю автобиографию Илона Маска на английском. Книгу о Зидане читаю на французском, могу читать на итальянском»
1444 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Муслера перешел в «Эстудиантес». Контракт экс-вратаря «Галатасарая» – до декабря 2026-го
3сегодня, 08:08Фото
Евро-2025 (U21). 1/2 финала. Англия сыграет с Нидерландами, Германия против Франции
3сегодня, 08:00
«Интер» – «Ривер Плейт». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 07:55
У защитника «Челси» Адарабиойо 12 очков с «Эсперансом» – за гол и сухой матч
сегодня, 07:47Фэнтези
«Боруссия» Дортмунд – «Ульсан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:30
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Тяньцзинь», начало в 14:00
сегодня, 06:55
Мексика сыграет с Саудовской Аравией в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ, США – с Коста-Рикой, Канада – с Гватемалой, Панама – с Гондурасом
2сегодня, 05:30
Роналдо об Анчелотти в сборной Бразилии: «Это круто. Я хорошо его знаю, он будет лидером в отношениях с игроками. Карло напоминает мне Сколари, Фелипао был настоящим отцом для команды»
1сегодня, 05:15
Мовсисян о Станковиче в «Спартаке»: «Хотел бы играть под его руководством. Эмоции тренера не мешают, наоборот. Он мотивирует команду и придает духа»
4сегодня, 04:58
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Панама забила 4 гола Ямайке, Канада обыграла Сальвадор
10сегодня, 04:09