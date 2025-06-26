Лапорта о соперничестве с «Реалом»: «У них есть чувство власти, а у «Барсы» – идентичности. Мы создаем таланты, они выходят на рынок, у них мало кто появляется. Мы больше, чем клуб»

Жоан Лапорта порассуждал о соперничестве «Барселоны» с «Реалом».

«Мы разные с точки зрения чувств. У них есть чувство власти, а у нас есть чувство идентичности. Каждый защищает свое. Мы подпитываемся соперничеством, институциональным уважением.

Мы основываемся на молодежном футболе. Мы создаем таланты. Они выходят на рынок, у них мало кто появляется.

Это заставляет нас гордиться тем, кто мы есть. Мы больше, чем клуб», – заявил президент «Барселоны».