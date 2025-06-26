Лапорта о соперничестве с «Реалом»: «У них есть чувство власти, а у «Барсы» – идентичности. Мы создаем таланты, они выходят на рынок, у них мало кто появляется. Мы больше, чем клуб»
Жоан Лапорта порассуждал о соперничестве «Барселоны» с «Реалом».
«Мы разные с точки зрения чувств. У них есть чувство власти, а у нас есть чувство идентичности. Каждый защищает свое. Мы подпитываемся соперничеством, институциональным уважением.
Мы основываемся на молодежном футболе. Мы создаем таланты. Они выходят на рынок, у них мало кто появляется.
Это заставляет нас гордиться тем, кто мы есть. Мы больше, чем клуб», – заявил президент «Барселоны».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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