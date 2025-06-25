Тренер «Янг Бойз» Контини о Челестини в ЦСКА: «Есть человеческие и этические причины, по которым я бы не принял такое предложение»
Тренер «Янг Бойз» высказался о назначении Фабио Челестини в ЦСКА.
Швейцарский специалист покинул «Базель», с которым в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии.
«Есть человеческие и этические причины, по которым я бы не принял такое предложение», – сказал главный тренер «Янг Бойз» Джорджо Контини в беседе с Blick.
По его словам, если бы ему поступило предложение из России, то ответом было бы «однозначное «нет».
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Опубликовано: Илья Учватов
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