Тренер «Янг Бойз» Контини о Челестини в ЦСКА: «Есть человеческие и этические причины, по которым я бы не принял такое предложение»

Тренер «Янг Бойз» высказался о назначении Фабио Челестини в ЦСКА.

Швейцарский специалист покинул «Базель », с которым в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии.

«Есть человеческие и этические причины, по которым я бы не принял такое предложение», – сказал главный тренер «Янг Бойз » Джорджо Контини в беседе с Blick.

По его словам, если бы ему поступило предложение из России, то ответом было бы «однозначное «нет».