Представители бывшей жены Сафонова подтвердили, что вратарь «ПСЖ» погасил долги по алиментам в размере более 64 млн рублей. Суд закрыл дело о его банкротстве

Суд закрыл дело о банкротстве в отношении вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Футболист полностью погасил долги по алиментам в размере более 64 миллионов рублей.

«Погашен долг в полном объеме», – заявил юрист вратаря «ПСЖ » на заседании в Арбитражном суде Москвы.

Представители его бывшей жены Анастасии подтвердили эту информацию и отозвали заявление о банкротстве футболиста.

В итоге суд прекратил производство по делу о банкротстве.

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал вратаря «ПСЖ» и сборной России перечислять четверть доходов на содержание дочери. В августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу бывшего игрока «Краснодара ».

В апреле бывшая супруга футболиста написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь его к уголовной ответственности за неуплату алиментов.