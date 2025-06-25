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  • Представители бывшей жены Сафонова подтвердили, что вратарь «ПСЖ» погасил долги по алиментам в размере более 64 млн рублей. Суд закрыл дело о его банкротстве
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Представители бывшей жены Сафонова подтвердили, что вратарь «ПСЖ» погасил долги по алиментам в размере более 64 млн рублей. Суд закрыл дело о его банкротстве

Суд закрыл дело о банкротстве в отношении вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Футболист полностью погасил долги по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. 

«Погашен долг в полном объеме», – заявил юрист вратаря «ПСЖ» на заседании в Арбитражном суде Москвы. 

Представители его бывшей жены Анастасии подтвердили эту информацию и отозвали заявление о банкротстве футболиста.

В итоге суд прекратил производство по делу о банкротстве.

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал вратаря «ПСЖ» и сборной России перечислять четверть доходов на содержание дочери. В августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу бывшего игрока «Краснодара».

В апреле бывшая супруга футболиста написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь его к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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