Представители бывшей жены Сафонова подтвердили, что вратарь «ПСЖ» погасил долги по алиментам в размере более 64 млн рублей. Суд закрыл дело о его банкротстве
Суд закрыл дело о банкротстве в отношении вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Футболист полностью погасил долги по алиментам в размере более 64 миллионов рублей.
«Погашен долг в полном объеме», – заявил юрист вратаря «ПСЖ» на заседании в Арбитражном суде Москвы.
Представители его бывшей жены Анастасии подтвердили эту информацию и отозвали заявление о банкротстве футболиста.
В итоге суд прекратил производство по делу о банкротстве.
В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал вратаря «ПСЖ» и сборной России перечислять четверть доходов на содержание дочери. В августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу бывшего игрока «Краснодара».
В апреле бывшая супруга футболиста написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь его к уголовной ответственности за неуплату алиментов.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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