Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» – на год или два (Фабрицио Романо)
Криштиану Роналду подпишет новый контракт с «Аль-Насром».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 40-летний форвард готовится подписать новый контракт с клубом, готовятся официальные документы.
Обсуждаются последние детали: контракт на один или два года. Португальцу предложена возможность заключить соглашение до июня 2027 года.
В минувшем сезоне Роналду провел 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. Статистика – здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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