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Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» – на год или два (Фабрицио Романо)

Криштиану Роналду подпишет новый контракт с «Аль-Насром».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 40-летний форвард готовится подписать новый контракт с клубом, готовятся официальные документы.

Обсуждаются последние детали: контракт на один или два года. Португальцу предложена возможность заключить соглашение до июня 2027 года.

В минувшем сезоне Роналду провел 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. Статистика – здесь.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Фабрицио Романо
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