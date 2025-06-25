Роналду продлит контракт с «Аль-Насром» – на год или два (Фабрицио Романо)

Криштиану Роналду подпишет новый контракт с «Аль-Насром».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо . 40-летний форвард готовится подписать новый контракт с клубом, готовятся официальные документы.

Обсуждаются последние детали: контракт на один или два года. Португальцу предложена возможность заключить соглашение до июня 2027 года.

В минувшем сезоне Роналду провел 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. Статистика – здесь .