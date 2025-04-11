Мостовой о Загитовой: «Проблема в том, что она красивая. Я тоже красивый. Они просто завидуют»
Александр Мостовой объяснил завистью критику Алины Загитовой.
«Знаю, что Алина Загитова часто сталкивается с негативом.
Думаю, вся проблема в том, что она красивая, я тоже красивый. Они [люди] просто завидуют», – сказал Александр Мостовой.
Бывший полузащитник сборной России по футболу ранее рассказал, что его задевают негативные комментарии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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