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Мостовой о Загитовой: «Проблема в том, что она красивая. Я тоже красивый. Они просто завидуют»

Александр Мостовой объяснил завистью критику Алины Загитовой.

«Знаю, что Алина Загитова часто сталкивается с негативом.

Думаю, вся проблема в том, что она красивая, я тоже красивый. Они [люди] просто завидуют», – сказал Александр Мостовой.

Бывший полузащитник сборной России по футболу ранее рассказал, что его задевают негативные комментарии.

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoАлина Загитова
Р-Спорт
logoпремьер-лига Россия
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