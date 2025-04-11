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Синхронистки Дорошко и Гайдай выиграли золото в дуэтах на Кубке мира в Египте. Это первый старт сборной России с 2022 года

Российские синхронистки Дорошко и Гайдай выиграли золото на этапе Кубка мира.

Это первый старт сборной России по синхронному плаванию на международных соревнованиях с 2022 года. 

Синхронное плавание

Кубок мира

Египет

Дуэты, техническая программа

1. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 268,0551

2. Дарья Мошинская – Анастасия Шмонина (Украина) – 261,6125

3. Одри Ламот – Химена Ортис (Канада) – 256,2900

В технической сольной программе Гайдай заняла девятое место.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Майя Дорошко
результаты
logoсборная России (синхронное плавание)
logoсборная Украины (синхронное плавание)
logoсборная Канады по синхронному плаванию
Кубок мира
Татьяна Гайдай
синхронное плавание
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