Синхронистки Дорошко и Гайдай выиграли золото в дуэтах на Кубке мира в Египте. Это первый старт сборной России с 2022 года
Российские синхронистки Дорошко и Гайдай выиграли золото на этапе Кубка мира.
Это первый старт сборной России по синхронному плаванию на международных соревнованиях с 2022 года.
Синхронное плавание
Кубок мира
Египет
Дуэты, техническая программа
1. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 268,0551
2. Дарья Мошинская – Анастасия Шмонина (Украина) – 261,6125
3. Одри Ламот – Химена Ортис (Канада) – 256,2900
В технической сольной программе Гайдай заняла девятое место.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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