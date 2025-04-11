Салах продлил контракт с «Ливерпулем» на два года
«Ливерпуль» сообщил о продлении контракта с Мохамедом Салахом.
32-летний вингер подписал новое соглашение с клубом.
По информации журналиста Джеймса Пирса, срок договора рассчитан на два года.
Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, выиграв семь титулов за это время, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов. В английский клуб он перешел из «Ромы».
В этом сезоне Салах забил 27 голов и сделал 17 передач в 31 матче АПЛ. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Фото: liverpoolfc.com
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
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