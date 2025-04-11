«Каролина» и Никишин подписали контракт новичка на 2 года. Защитник будет зарабатывать 832 500 долларов в год, подписной бонус – 185 тысяч

«Каролина» подписала контракт новичка с Александром Никишиным на 2 года.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Харрикейнс» Эрик Тулски. Стороны договорились о двухлетнем соглашении новичка.

Согласно условиям контракта, в этом и следующем сезоне Никишин будет зарабатывать по 832 500 долларов, а также получит подписной бонус в размере 185 000 долларов.

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