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Аккаунт НХЛ в Европе удалил видео с заменным словом «русские» в субтитрах к речи Овечкина и опубликовал вариант со словом «Russia»

Аккаунт НХЛ в Европе удалил видео с замененным словом «русские» в речи Овечкина.

Капитан «Вашингтона» в матче с «Айлендерс» (1:4) побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

В своем обращении во время праздничной церемонии Овечкин произнес фразу: «Все фанаты по всему миру, русские. Мы сделали это!»

Официальный аккаунт НХЛ в Европе в инстаграме заменил слово «russians» в субтитрах к речи на «watching», из-за чего фраза в субтитрах читается как «все фанаты по всему миру, которые смотрят».

Позднее аккаунт НХЛ в Европе удалил видео и опубликовал новый вариант, указав вместо слова «watching» в субтитрах к речи Овечкина слово «Russia». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть НХЛ в Европе
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