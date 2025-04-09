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«Арсенал» деклассировал «Реал», Кузнецов и Демидов покинули СКА, пары 2-го раунда Кубка Гагарина и другие новости

1. В Лиге чемпионов стартовал раунд 1/4 финала. «Арсенал» дома разорвал «Реал» (3:0), Деклан Райс забил два невероятных гола со штрафных. «Бавария» уступила «Интеру» дома (1:2), Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам соорудили очень элегантный гол.

2. СКА и Евгений Кузнецов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, хотя соглашение было рассчитано еще на три года. Иван Демидов едет в «Монреаль» (контракт новичка – до конца сезона-2026/27), вернется в Санкт-Петербург, если не сумеет закрепиться в НХЛ. Арсений Грицюк объявил об уходе из СКА, он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси». Александр Никишин может уехать в «Каролину», которая дает ему 4 млн долларов в год. А СКА договорился с 33-летним экс-вратарем «Тампы» Луи Доминге.

3. «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» (2:1) в 7-м матче 1-го раунда Кубка Гагарина. Судьи не засчитали гол «Сибири» в первом периоде, определив, что шайба не пересекла линию ворот; лига поддержала это решение. В инстаграме Анатолия Голышева появился гневный пост: «Некоторые жеманные ##### решают судьбы людей», вскоре нападающий «Автомобилиста» заявил: «Меня взломали! Не имею отношения к этим публикациям. Не пользовался VPN 4 месяца».

Определились все пары второго раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ: «Локомотив» сыграет с «Авангардом», «Салават» – со «Спартаком», «Трактор» – с «Динамо» Минск, «Динамо» Москва – с «Ак Барсом».

4. «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча с «Локо». Клуб просит разобрать эпизод с голом Алексея Батракова.

5. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Оттаву» (5:2), Воронков прервал 16-матчевую безголевую серию, а «Сенаторс» все равно вышли в плей-офф – впервые с 2017 года. «Нэшвилл» и «Айлендерс» устроили перестрелку (7:6 ОТ), Свечков поставил в ней точку (8-й гол в сезоне), Цыплаков набрал 1+1, Сорокин пропустил 4 шайбы и был заменен из-за травмы. «Юта» разгромила «Сиэтл» (7:1), Сергачев набрал 1+2. Все результаты дня – здесь

6. Фанаты «Атлетико» хотят запросить у УЕФА оригинал видео пенальти Хулиана Альвареса в ворота «Реала» в Лиге чемпионов. Экспертиза показала, что опубликованный фрагмент с двойным касанием аргентинца отредактирован.

7. «Денвер» уволил Майкла Мэлоуна с поста главного тренера, Келвина Бута – с поста генменеджера. Егор Демин примет участие в драфте НБА 2025 года.

8. Тиафу, Махач, Димитров, Медведев, Монфис, Баутиста-Агут вышли во 2-й круг турнира в Монте-Карло, Эмбер, Вавринка выбыли, Руне снялся.

9. НБА. 42 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» справиться с «Лейкерс», «Голден Стэйт» разгромил «Финикс» и другие результаты

10. Депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением представить Александра Овечкина к государственной награде. Он считает, что Александр остается «преданным сыном Отечества».

11. У четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена и Келли Пике родится дочка. У бразильянки уже есть дочь Пенелопа от экс-пилота «Ф-1» Даниила Квята.

12. Мотоциклист бросил гранату в дом экс-игрока «Ливерпуля» и «Челси» Йосси Бенаюна в Израиле, она взорвалась снаружи, никто не пострадал, полиция не считает нападение терактом.

13. Дмитрий Бивол отказался от пояса WBC и не подерется с Давидом Бенавидесом. Цель боксера – трилогия с Артуром Бетербиевым.

14. Призер Токио-2020 по плаванию американка Арабелла Симс избежала дисквалификации за допинг.

Цитаты дня:

Ротенберг о приглашении Овечкина в СКА: «Провокационный вопрос. Мы всегда рады, но лучше спросить у него. Саша постоянно приезжал в сборную России, помогал лично мне и тренерскому штабу»

Тактаров об идее назвать улицу или станцию метро в честь Овечкина: «Вы с ума сошли? А что моим именем не назвали ничего? 25 лет страна восхищалась»

Камила Валиева: «Обожаю ходить в зал, мне не нужна мотивация для тренировок. Могу заниматься по 3-4 часа – получаю удовольствие от процесса»

«Надо платки им привезти, пускай сопельки вытирают». Чепалова о негативе в адрес российских спортсменов от иностранцев

Ламин Ямаль: «Мы можем сделать требл. Мы – «Барселона». Мы уже добивались этого»

Хотите знать все о достижении Александра Овечкина? Мы создали интерактивную энциклопедию его пути к историческому рекорду НХЛ!

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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