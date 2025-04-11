Ротенберг об уходе Никишина: «Саша готов попробовать себя в «Каролине», СКА пошел навстречу. В Петербурге он вырос в игрока мирового уровня. Договорились, что будем на связи, продолжим работу»
Сегодня 23-летний защитник и клуб из Санкт-Петербурга расторгли контракт по соглашению сторон. Срок договора заканчивался 31 мая этого года.
«Саша Никишин обратился с просьбой продолжить карьеру за океаном уже сейчас, и мы решили пойти ему навстречу.
Для него это было не таким простым решением, как многие думают – за три года в Петербурге он по-настоящему стал своим и в команде, и в нашем городе, для него действительно важна поддержка болельщиков и вся наша организация.
Мы много говорили с Сашей о его будущем, он искренне переживает о СКА, по-настоящему хочет, чтобы клуб выигрывал трофеи. В итоге мы приняли совместное решение, что он уже сейчас готов попробовать себя в «Каролине» – команде, которая уверенно заходит в плей-офф.
Саша в Петербурге вырос в игрока мирового уровня – это доказывает и его игра в СКА, и выступления в сборной России. Уже в 21 год он стал капитаном и в клубе, и в сборной России – этот беспрецедентный факт многое говорит о его игре и личных качествах. Побывал на Олимпиаде, помог дважды выиграть Кубок Первого канала.
За три сезона в нашей команде он успел побить все клубные рекорды для защитников – и по очкам за сезон, и по общему количеству результативных баллов.
169 очков в 218 матчах за СКА – такой статистике могут позавидовать многие нападающие. Но для меня всегда были важнее его лидерские качества, готовность жертвовать собой ради команды. Никто не упрекнет Сашу в том, что он не отдавался на 110% в каждой игре.
Как и в случае с Демидовым, мы сохраняем спортивные права на Александра Никишина и всегда будем рады встретиться снова. Договорились с Сашей, что будем постоянно на связи, продолжим совместную работу. Так что это не прощание, все только начинается!
А пока – удачи, Саня!» – написал в соцсетях главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
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