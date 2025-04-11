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Спортивные организации с допинговыми нарушениями могут лишиться слова «олимпийские» в названии

ОКР может применить санкции к спортивным организациям с допинговыми нарушениями.

Об этом рассказала заместитель руководителя управления Олимпийского комитета России (ОКР) Татьяна Кригина на антидопинговом форуме «Побеждай честно!» в Тамбове. 

«Олимпийский комитет России осуществляет поддержку принципов чистого спорта не только на словах.

Организации, осуществляющие спортивную подготовку и планирующие подачу документов в комиссию Минспорта России для того, чтобы иметь в своем названии гордое слово «олимпийский» или словосочетание с использованием этого слова, должны получить согласие на это от Олимпийского комитета России.

Мы выдаем такие согласия, но если в таких организациях случатся нарушения антидопинговых правил, то мы оставляем за собой право отзывать такие согласия.

Пока прецедентов у нас не было, но в силу того, что Михаил Владимирович Дегтярев (министр спорта РФ и президент ОКР) сказал в обращении к участникам форума о том, что, к сожалению, в детском спорте остаются случаи употребления допинга, то я думаю, что такая практика, возможно, будет введена в ближайшее время», – сказала Кригина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ОКР
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ТАСС
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