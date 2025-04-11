Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко об СССР: «Очень теплое, светлое время. Никакой злобы, межнациональных распрей. Родители оставили официантке чаевые, она выбегает за нами: «Деньги забыли!»
– Каким вспоминаете советское время?
– Как очень теплое, действительно светлое. Тем более на фоне того, что сейчас происходит в мире.
– В чем оно было теплым?
– Начну с Баку, своего любимого города. Один из самых интернациональных городов Союза. Очень его люблю. Там и сегодня есть русские школы, русская культура, памятники. Куда бы я ни ездил в СССР, везде тепло встречали: Москва, Киев, Тбилиси, Минск. Когда проходил сборы, когда выезжал с юношеской сборной – всюду тебе были рады. Абсолютно никакой злобы, межнациональных распрей. В один момент это все перевернулось.
Но я вспоминаю 1986 год, Прибалтика. Я 12-летний пошел с родителями в кафешку. Оставили официантке чаевые, три-пять рублей: все-таки папа – кавказский мужчина, должен был. Женщина выбегает за нами на улицу: «Вы забыли деньги!» А папа с улыбкой: «Это вам, спасибо. Все очень понравилось, было вкусно».
А какой был чемпионат! По мне, один из сильнейших. Всегда интересно, везде переполненные трибуны. Взять Кавказ: Баку, Тбилиси, Ереван… Украинских команд сколько было! И все самобытные. У кого угодно на выезде было тяжело отобрать очки. Не было иностранцев, при этом везде – классные футболисты, – сказал тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко.
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