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НБА. «Денвер» примет «Мемфис», «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пятнадцать матчей.

Все 30 команд НБА проведут свои предпоследние игры в рамках регулярного сезона. Среди важных для итоговой расстановки – встречи «Детройта» с «Милуоки», «Денвера» с «Мемфисом», «Сакраменто» с «Клипперс» и «Лейкерс» с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНью-Йорк
logoОрландо
logoТоронто
logoБостон
logoБруклин
logoЮта
logoМемфис
результаты
logoМиннесота
logoЧикаго
logoСан-Антонио
logoКливленд
logoФиникс
logoЛейкерс
logoНовый Орлеан
logoХьюстон
logoАтланта
logoМайами
logoШарлотт
logoГолден Стэйт
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoФиладельфия
logoИндиана
logoДаллас
logoСакраменто
logoМилуоки
logoВашингтон
logoКлипперс
logoДенвер
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