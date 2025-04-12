НБА. «Денвер» примет «Мемфис», «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пятнадцать матчей.

Все 30 команд НБА проведут свои предпоследние игры в рамках регулярного сезона. Среди важных для итоговой расстановки – встречи «Детройта » с «Милуоки », «Денвера » с «Мемфисом », «Сакраменто » с «Клипперс» и «Лейкерс» с «Хьюстоном».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.