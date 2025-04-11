Фаджоли занял сотни тысяч евро у 31 футболиста, чтобы погасить ставочные долги. Он задолжал около 3 млн евро нелегальным букмекерам
Прокуратура Милана продолжает расследование дела Николо Фаджоли и Сандро Тонали о ставках.
11 апреля стало известно, что в ходе расследования были обнаружены еще 12 футболистов, игравших на нелегальных сайтах. Среди них – Алессандро Флоренци, Николо Дзаньоло, Маттиа Перин, Уэстон Маккенни, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.
По данным Calcio Finanza, документы о расследовании будут переданы в Итальянскую федерацию футбола для дальнейшего вынесения санкций в отношении футболистов.
Также стали известны новые подробности о долгах Николо Фаджоли из-за ставок. По информации следствия, игрок «Фиорентины» занял сотни тысяч евро у 31 футболиста, в том числе партнеров по команде, чтобы погасить ставочные долги.
Осенью 2023 года футболист рассказывал, что задолжал нелегальным букмекерам около 3 миллионов евро.
Напомним, Фаджоли был дисквалифицирован на 7 месяцев в октябре 2023 года за ставки на футбольные матчи.
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