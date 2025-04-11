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  • «Салават Юлаев» победил «Спартак» – 4:1. Команда Козлова ведет 1-0 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина
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«Салават Юлаев» победил «Спартак» – 4:1. Команда Козлова ведет 1-0 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» (4:1) в матче второго раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 7-й минуте открыл форвард гостей Адам Ружичка. На 14-й и 17-й дубль сделал нападающий хозяев Деннис Ян. Еще два гола за уфимцев забили Артем Пименов (на 52-й) и Ярослав Цулыгин (на 57-й).

Команда под руководством Виктора Козлова ведет 1-0 в серии. Следующий матч между командами состоится 13 апреля в Уфе. 

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Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoСпартак
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logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoДеннис Ян
logoАртем Пименов
logoАдам Ружичка
logoЯрослав Цулыгин
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