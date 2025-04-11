Экс-жена Сафонова подала заявление о признании Матвея банкротом. Возможная цель – узнать, есть ли у него скрытое имущество (Sport Baza)
Бывшая жена Матвея Сафонова потребовала признать футболиста банкротом.
Анастасия Сафонова подала заявление в суд о признании вратаря «ПСЖ» банкротом, об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza. Судебное заседание назначено на конец мая.
По словам адвоката Сафонова, главная цель Анастасии – узнать, есть ли у Матвея скрытое имущество, на которое она может претендовать как бывшая жена.
Представители футболиста с банкротством не согласны, отмечая, что Матвей ежемесячно оплачивает алименты.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости