Экс-жена Сафонова подала заявление о признании Матвея банкротом. Возможная цель – узнать, есть ли у него скрытое имущество (Sport Baza)

Бывшая жена Матвея Сафонова потребовала признать футболиста банкротом.

Анастасия Сафонова подала заявление в суд о признании вратаря «ПСЖ » банкротом, об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza. Судебное заседание назначено на конец мая.

По словам адвоката Сафонова, главная цель Анастасии – узнать, есть ли у Матвея скрытое имущество, на которое она может претендовать как бывшая жена.

Представители футболиста с банкротством не согласны, отмечая, что Матвей ежемесячно оплачивает алименты.