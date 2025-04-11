Ди Мария, Паредес, Дзаньоло, Маккенни, Флоренци и еще 7 игроков попали под расследование по делу о нелегальных ставках в Италии (Corriere della Sera)

Еще 12 футболистов, играющих либо игравших в Серии А, делали ставки на нелегальных платформах.

По данным Corriere della Sera, в ходе расследования дела о ставках Николо Фаджоли и Сандро Тонали на футбольные матчи были проверены мессенджеры игроков «Фиорентины» и «Ньюкасла». В результате проверки обнаружилось, что ставки на нелегальных платформах делали еще как минимум 12 действующих или бывших футболистов Серии А.

Следствие утверждает, что в период с декабря 2021-го по октябрь 2023-го на нелегальных платформах играли Алессандро Флоренци, Николо Дзаньоло, Маттиа Перин, Уэстон Маккенни, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Рауль Белланова, Самуэле Риччи, Кристиан Буонаюто, Маттео Канчельери и Хуниор Фирпо.

Отмечается, что упомянутые игроки не делали ставки на футбольные матчи. Преимущественно футболисты играли в покер и онлайн-слоты.

Напомним, Фаджоли был дисквалифицирован на 7 месяцев в октябре 2023 года за ставки на футбольные матчи. Еще 5 месяцев отстранения были заменены на обязательную терапию длительностью не менее полугода.

Тонали в 2024-м отбыл 10-месячный бан за ставки на матчи «Милана», за который он выступал до перехода в «Ньюкасл» летом 2023 года.

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