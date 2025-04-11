Дима Билан о рекорде Овечкина: «Еще одна скрепа, культурный код. В 2008-м пересеклись все плоскости – хоккей, футбол, Евровидение. Спорт и музыка замиксовались»
Дима Билан назвал рекорд Александра Овечкина частью культурного кода.
Капитан «Вашингтона» в матче с «Айлендерс» (1:4) побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.
«Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко. Мы с ним пересекались.
Помню 2008 год, когда пересеклись все плоскости: хоккей, футбол, Евровидение. Все замиксовалось – спорт и музыка. Тогда и начались коллаборации спорта с музыкой», – сказал поп-исполнитель Дима Билан.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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