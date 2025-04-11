Дима Билан о рекорде Овечкина: «Еще одна скрепа, культурный код. В 2008-м пересеклись все плоскости – хоккей, футбол, Евровидение. Спорт и музыка замиксовались»

Дима Билан назвал рекорд Александра Овечкина частью культурного кода.

Капитан «Вашингтона » в матче с «Айлендерс» (1:4) побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

«Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко. Мы с ним пересекались.

Помню 2008 год, когда пересеклись все плоскости: хоккей, футбол, Евровидение. Все замиксовалось – спорт и музыка. Тогда и начались коллаборации спорта с музыкой», – сказал поп-исполнитель Дима Билан .

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Дима Билан: «Фигурное катание без россиян – чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп, без них пресно»