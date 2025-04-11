Кубок Гагарина. «Салават» примет «Спартак», «Локомотив» против «Авангарда»
«Салават Юлаев» примет «Спартак» в первом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня стартует серия «Локомотив» – «Авангард».
Второй раунд
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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