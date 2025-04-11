Глава UFC Дана Уайт попросил Трампа посодействовать в освобождении Ксении Карелиной. Она невеста боксера Криса ван Гердена
Невесту боксера Криса ван Гердена освободили во время обмена заключенными.
Россия и США произвели обмен заключенными в Абу-Даби.
В результате обмена в США вернулась гражданка двух стран Ксения Карелина, которая отбывала 12-летний срок за государственную измену. Карелина – невеста бывшего чемпиона IBO в полусреднем весе Криса ван Гердена.
Дональд Трамп сообщил, что глава UFC Дана Уайт просил посодействовать в освобождении Карелиной. Девушку обменяли на россиянина немецкого происхождения, который содержался под стражей в США по обвинению в контрабанде.
Босс UFC и саудиты запустили новую боксерскую лигу. Революция?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Independent
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости