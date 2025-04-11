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Глава UFC Дана Уайт попросил Трампа посодействовать в освобождении Ксении Карелиной. Она невеста боксера Криса ван Гердена

Невесту боксера Криса ван Гердена освободили во время обмена заключенными.

Россия и США произвели обмен заключенными в Абу-Даби.

В результате обмена в США вернулась гражданка двух стран Ксения Карелина, которая отбывала 12-летний срок за государственную измену. Карелина – невеста бывшего чемпиона IBO в полусреднем весе Криса ван Гердена. 

Дональд Трамп сообщил, что глава UFC Дана Уайт просил посодействовать в освобождении Карелиной. Девушку обменяли на россиянина немецкого происхождения, который содержался под стражей в США по обвинению в контрабанде.

Босс UFC и саудиты запустили новую боксерскую лигу. Революция?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Independent
logoбокс
logoДана Уайт
logoДональд Трамп
logoUFC
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