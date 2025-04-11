Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина после 895-й шайбы
Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в речи Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» в матче с «Айлендерс» (1:4) побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.
В своем обращении во время праздничной церемонии Овечкин произнес фразу: «Все фанаты по всему миру, русские. Мы сделали это!»
Официальный аккаунт НХЛ в Европе в инстаграме заменил слово «russians» в субтитрах к речи на «watching», из-за чего фраза в субтитрах читается как «все фанаты по всему миру, которые смотрят».
Отметим, что в основном аккаунте лиги речь Овечкина была представлена без субтитров.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть НХЛ в Европе
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