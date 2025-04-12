НХЛ. «Тампа» сыграет с «Детройтом», «Питтсбург» – с «Нью-Джерси», «Миннесота» против «Калгари»
«Тампа» дома сыграет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Оттава» встретится с «Монреалем», «Эдмонтон» проведет матч с «Сан-Хосе», «Калгари» будет противостоять «Миннесоте».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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