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  • Медина впервые не забил пенальти – хавбек «Спартака» попал в перекладину на 87-й в игре с махачкалинским «Динамо». Мешков не поставил 11-метровый за руку Кирша, но изменил решение после ВАР
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Медина впервые не забил пенальти – хавбек «Спартака» попал в перекладину на 87-й в игре с махачкалинским «Динамо». Мешков не поставил 11-метровый за руку Кирша, но изменил решение после ВАР

Хесус Медина не реализовал пенальти в матче с махачкалинским «Динамо».

Полузащитник «Спартака» на забил на 87-й минуте, попав в перекладину.

11‑метровый удар был назначен арбитром Виталием Мешковым за игру рукой Ильи Кирша в штрафной площади.

Изначально Мешков не поставил пенальти, но после вмешательства ВАР сходил к монитору, посмотрел повтор и изменил решение.

Стоит отметить, что Медина впервые в карьере не реализовал пенальти. До этого он реализовал все 8 попыток.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoХесус Медина
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoВиталий Мешков
logoИлья Кирш
logoДинамо Махачкала
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