Медина впервые не забил пенальти – хавбек «Спартака» попал в перекладину на 87-й в игре с махачкалинским «Динамо». Мешков не поставил 11-метровый за руку Кирша, но изменил решение после ВАР

Хесус Медина не реализовал пенальти в матче с махачкалинским «Динамо».

Полузащитник «Спартака » на забил на 87-й минуте, попав в перекладину.

11‑метровый удар был назначен арбитром Виталием Мешковым за игру рукой Ильи Кирша в штрафной площади.

Изначально Мешков не поставил пенальти, но после вмешательства ВАР сходил к монитору, посмотрел повтор и изменил решение.

Стоит отметить, что Медина впервые в карьере не реализовал пенальти. До этого он реализовал все 8 попыток.