Медина впервые не забил пенальти – хавбек «Спартака» попал в перекладину на 87-й в игре с махачкалинским «Динамо». Мешков не поставил 11-метровый за руку Кирша, но изменил решение после ВАР
Хесус Медина не реализовал пенальти в матче с махачкалинским «Динамо».
Полузащитник «Спартака» на забил на 87-й минуте, попав в перекладину.
11‑метровый удар был назначен арбитром Виталием Мешковым за игру рукой Ильи Кирша в штрафной площади.
Изначально Мешков не поставил пенальти, но после вмешательства ВАР сходил к монитору, посмотрел повтор и изменил решение.
Стоит отметить, что Медина впервые в карьере не реализовал пенальти. До этого он реализовал все 8 попыток.
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