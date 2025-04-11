🥇 🥉 Хорошавцева выиграла золото чемпионата Европы по борьбе, Малышева завоевала бронзу

Россиянка Ольга Хорошавцева выиграла золото чемпионата Европы по борьбе.

Это третья золотая медаль россиянок на турнире. Накануне победительницами ЧЕ стали Екатерина Вербина (до 55 кг) и Анастасия Сидельникова (до 59 кг).

Женская борьба

Чемпионат Европы

Братислава, Словакия

До 57 кг

1. Ольга Хорошавцева (Россия)

2. Эльвира Камалоглу (Турция)

3. Жала Алиева (Азербайджан)

3. Соломина Винник (Украина)

До 53 кг

1. Мария Преволараки (Греция)

2. Андрееа Ана (Румыния)

3. Наталья Малышева (Россия)

3. Зейнеп Етгил (Турция)