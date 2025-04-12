«👏👏👏». Хабиб о победе махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» в Москве

Хабиб Нурмагомедов оценил победу махачкалинского «Динамо» над «Спартаком».

Дагестанская команда обыграла красно-белых в Москве со счетом 2:1 в 24-м туре Мир РПЛ.

Хабиб , бывший чемпион UFC в легком весе, выложил кадр с матча и итоговый счет, сопроводив пост эмодзи из аплодисментов и отметив клуб.

Изображение: instagram.com/khabib_nurmagomedov