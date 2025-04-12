«👏👏👏». Хабиб о победе махачкалинского «Динамо» над «Спартаком» в Москве
Хабиб Нурмагомедов оценил победу махачкалинского «Динамо» над «Спартаком».
Дагестанская команда обыграла красно-белых в Москве со счетом 2:1 в 24-м туре Мир РПЛ.
Хабиб, бывший чемпион UFC в легком весе, выложил кадр с матча и итоговый счет, сопроводив пост эмодзи из аплодисментов и отметив клуб.
Изображение: instagram.com/khabib_nurmagomedov
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости