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Собрание представителей Владикавказа обратилось в Минспорта с требованием извинений перед осетинским народом от Мамиашвили

В Северной Осетии осудили поведение Мамиашвили на церемонии награждения ЧЕ-2025.

В Братиславе проходит чемпионат Европы по борьбе. 9 апреля экс-российский борец Чермен Валиев, уроженец Северной Осетии, представляющий Албанию, выиграл золото в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел олимпийского чемпиона россиянина Заурбека Сидакова.

Церемонию награждения проводил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он грубо надел медаль на Валиева, а также назвал его предателем.

Заместитель председателя Собрания представителей Владикавказа Сослан Бестаев прокомментировал ситуацию.

«Президент Федерации спортивной борьбы Российской Федерации не мог не знать о том, по какой причине наш атлет Чермен Валиев сменил свое спортивное гражданство. С его стороны подобное поведение, подобные высказывания как минимум несправедливы и, конечно же, наглы.

На сегодняшний день мы обратились к министру спорта Российской Федерации для того, чтобы нам дали развернутый ответ, провели служебную проверку и разбирательство. Мы надеемся, что это будут справедливо принятые решения, потому как на данном этапе времени это порочит честь отечественного спорта.

Мы надеемся на быстрый ответ от министерства, от такого уровня чиновника мы ждем как минимум извинений в адрес Чермена Валиева и всех болельщиков вольной борьбы, ну и, в частности, осетинского народа, потому как на сегодняшний день такие высказывания и такое поведение недопустимо», – сказал Бестаев.

«Вперемешку с матом назвал предателем». Босс нашей борьбы устроил скандал на награждении Евро

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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ГТРК «Алания»
ФСБР
чемпионат Европы
вольная борьба
logoЧермен Валиев
сборная Албании
logoМихаил Мамиашвили
Министерство спорта России
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