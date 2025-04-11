Никишин расторг контракт со СКА. 23-летний защитник перейдет в «Каролину»

Александр Никишин расторг контракт со СКА по обоюдному согласию.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел за армейцев 65 матчей с учетом плей-офф и набрал 49 (19+30) очков при полезности «плюс 19».

«Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за петербуржцами. Защитник подпишет соглашение с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнс ».

Никишин провел в СКА три сезона, выиграл Кубок Континента-2023, дважды забирал приз самому результативному защитнику КХЛ, два раза побеждал в Кубке Первого канала.

С осени 2023 носил в СКА капитанскую нашивку, установил множество клубных рекордов. Саша – лидер среди защитников за всю историю армейцев по голам, результативным передачам и набранным очкам.

Спасибо за классное время и крутые эмоции! Желаем удачи лучшему защитнику в истории СКА», – сказано в сообщении пресс-службы армейцев.

СКА расторгнет соглашение с Никишиным и отпустит его в «Каролину» в этом сезоне. Защитник подпишет двухлетний контракт новичка («СЭ»)