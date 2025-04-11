«Авангард» обыграл «Локомотив» – 4:1. Команда Ги Буше ведет 1-0 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина

«Локомотив» дома проиграл «Авангарду» (1:4) в матче второго раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 29-й секунде игры счет открыл Рид Буше . На 28-й минуте Майкл Маклауд удвоил преимущество омичей.

На 40-й минуте форвард «Локомотива » Байрон Фроуз забросил шайбу в ворота Никиты Серебрякова .

На 49-й минуте автором гола стал Наиль Якупов , в конце 3-го периода окончательный счет установил Райан Спунер .

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