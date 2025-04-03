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  • 892-й гол Овечкина, СКА на грани вылета, класико в финале Кубка Испании, «Локомотив» во 2-м раунде Кубка Гагарина, победы «Ливерпуля» и «Сити», Ла Лига снизила лимит трат «Барсы», Шалимов в «Факеле» и другие новости
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892-й гол Овечкина, СКА на грани вылета, класико в финале Кубка Испании, «Локомотив» во 2-м раунде Кубка Гагарина, победы «Ливерпуля» и «Сити», Ла Лига снизила лимит трат «Барсы», Шалимов в «Факеле» и другие новости

1. Александр Овечкин забил 892-й гол в НХЛ в матче против «Каролины», в котором «Вашингтон» проиграл 1:5. До рекорда Уэйна Гретцки – две шайбы. «Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» (5:4 ОТ), Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка. Все результаты – здесь.

2. СКА проиграл «Динамо» во 2-м овертайме (4:5 ОТ) и уступает 1-3 в серии Кубка Гагарина. Хайруллин не реализовал буллит в 1-м овертайме, гол Воробьева отменили после 6-минутного просмотра. 

«Локомотив» выиграл серию с «Торпедо» 4-0 и первым вышел во 2-й раунд. «Сибирь» победила «Салават» (2:1) и сравняла счет – 2-2. «Трактор» обыграл «Адмирал» (7:3), там тоже 2-2 в серии

3. «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, победив «Атлетико» в ответном матче (1:0). Ферран забил, гол Серлота отменили из-за офсайда. В финале будет класико.

4. В АПЛ гол Жоты принес «Ливерпулю» победу в дерби с «Эвертоном» (1:0), а «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0). 

«Ливерпуль» на 12 очков опережает «Арсенал» за 8 туров до конца чемпионата Англии.

5. НХЛ запретила аккредитовывать российских журналистов на матчи «Вашингтона» в апреле, сообщила Дарья Тубольцева.

6. Ла Лига объявила, что у «Барсы» нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора, лимит трат на команду снижен. Сделка по продаже VIP-мест «Камп Ноу» не включена в отчет клуба.

7. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии – 1:1.

«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в финале Кубка Франции, «Штутгарт» вышел в финал Кубка Германии впервые с 2013-го и сыграет с «Арминией» из 3-й лиги.

В полуфинале Кубка Франции парижский клуб одержал победу над «Дюнкерком» (4:2), а команда Самба Диавара выбила «Канн» (2:1). 

8. Россия может сыграть с Колумбией и Уругваем на выезде весной 2026-го. Решение примут в ближайшие месяцы. 

9. Лыжи. Финал Кубка России. Александр Большунов выиграл классическую гонку преследования, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й. Наталья Терентьева победила в женской гонке, Непряева – 2-я, Сергеева – 3-я.

10. НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» (124:105), «Майами» победил «Бостон» (124:103). Все результаты – здесь.

Кстати, «Тимбервулвс» и «Линкс» будут проданы Алексу Родригесу и Марку Лори за 1,5 млрд долларов.

11. Игорь Шалимов возглавил «Факел». Команда идет 15-й в РПЛ.

12. ISU пожизненно дисквалифицировал украинского судью Юрия Балкова из-за нарушения этического кодекса – попытки манипулировать оценками.

13. Теннисистка Дарья Касаткина выиграла первый матч после перехода в Австралию.

14. Более тысячи бывших регбистов подали иски против спортивных федераций из-за проблем со здоровьем после сотрясений мозга.

15. Карло Анчелотти дал показания в суде по делу о налоговом мошенничестве. Прокуратура просит для тренера «Реала» 4 года и 9 месяцев тюрьмы за сокрытие более 1 млн евро.

17. Тимченко, Ротенберги, Абрамович, Алекперов, Федун и Галицкий вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes.

18. «Акрон» открыл мурал с Дзюбой в Тольятти в честь рекорда: «Огромная фигура возвышается над Жигулевскими горами, а дети на поле заворожены примером легендарного игрока».

19. Международная федерация парусного спорта продлила отстранение россиян до начала мая.

20. Жозе Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» Окана Бурука после вылета из Кубка Турции. 

Цитаты дня.

Ткаченко об Умярове: «По нему самый частый запрос из-за границы – более трех из Европы за сезон. Наиль – лучший игрок сезона, он сильнее Глебова»

Козлов о поддержке Путина Овечкиным: «В России это не вызывает споров. Мы любим нашего президента»

Байдачный о бане России: «Не надо возвращаться, пока УЕФА публично не извинится, а то хамят и управляют. Надо давить по всем направлениям, с руководителями УЕФА и МОК нам не по пути»

«Иран очень похож на Россию – санкции, эмбарго и там, и здесь. Политические симпатии у иранцев к РФ есть, думаю». Божович о странах

Кефрен Тюрам о «белом мышлении»: «Общество пропитано колониальным наследием, пронзающим время, перспективой превосходства и предрассудками. Ему следуют даже некоторые африканцы»

Дарья Касаткина: «Когда диктор объявил, что я представляю Австралию, не могла сдержать улыбку»

Ротенберг об отмене гола СКА в овертайме: «Откуда‑то позвонили, отменили – такие ситуации были и раньше. Штанги и перекладины – лучшие друзья «Динамо» сегодня»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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