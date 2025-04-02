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«Локомотив» выиграл серию с «Торпедо» 4-0 и первым вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина

«Локомотив» вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Торпедо» (2:1) в выездном матче плей-офф и одержала победу в серии со счетом 4-0. 

Таким образом, «Локомотив» первым в текущем сезоне вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Команда тренера Игоря Ларионова завершила выступление в турнире. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoКХЛ
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