«Локомотив» выиграл серию с «Торпедо» 4-0 и первым вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина

«Локомотив» вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Торпедо » (2:1) в выездном матче плей-офф и одержала победу в серии со счетом 4-0.

Таким образом, «Локомотив » первым в текущем сезоне вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Команда тренера Игоря Ларионова завершила выступление в турнире.