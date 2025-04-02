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«Тимбервулвс» и «Линкс» будут проданы Алексу Родригесу и Марку Лори за 1,5 млрд долларов

Алекс Родригес и Марк Лори станут владельцами «Миннесоты».

Владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор согласился на то, что группа Марка Лори и Алекса Родригеса приобретет 100 процентов акций «Тимбервулвс» и «Линкс» по цене в 1,5 миллиарда долларов, о которой стороны договорились в 2021 году, сообщает ESPN.com.

В рамках соглашения Тэйлор решил не подавать апелляцию на февральское решение арбитражного суда, вынесенное в пользу Лори и Родригеса в споре по контракту купли-продажи.

По словам источников, НБА начала процесс передачи клуба, включая окончательное проведение голосования Совета управляющих.

Глен Тэйлор (83 года) купил «Миннесоту» в 1994 году за 94 миллиона долларов. В 2021 года он поэтапно передавал право собственности Лори и Родригесу.

Марк Лори, успешный предприниматель, и Алекс Родригес, бывшая суперзвезда MLB, изначально объединили усилия, чтобы купить долю в клубе, со структурированным планом со временем получить полный пакет акций.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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